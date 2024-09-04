Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı esnasında hükümete sarf ettiği tehdit dolu sözlere tepki gösterdi. "Kimse yargıyı tehdit edemez" diyen Bakan Tunç, açıklamasının devamında "TV programlarında yargıya parmak sallanamaz" sözlerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı basın açıklamasında gündeme yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün katıldığı canlı yayında söylediği sözlere adeta ateş püsküren Bakan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ"

"Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Dolayısıyla görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz.

Yargı kararları eleştirilemez değil. Yargı, bir karar verdikten sonra bu eleştiriler ışığında en mükemmele, en doğruya ulaşır. Kimse yargıyı tehdit edemez, televizyon programlarında kimse yargıya parmak sallayamaz"

İMAMOĞLU NE SÖYLEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Eylül tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile kendisine açılan dava hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"BU MİLLET AYAĞA KALKAR"

İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider.

Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli.

"ERKEN SEÇİM GELİR"

Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz?

Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir."