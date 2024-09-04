Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç&#039;tan İmamoğlu&#039;na sert sözler: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Gündem Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı esnasında hükümete sarf ettiği tehdit dolu sözlere tepki gösterdi. "Kimse yargıyı tehdit edemez" diyen Bakan Tunç, açıklamasının devamında "TV programlarında yargıya parmak sallanamaz" sözlerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı basın açıklamasında gündeme yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün katıldığı canlı yayında söylediği sözlere adeta ateş püsküren Bakan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

Adalet Bakanı Tunç: AP'nin

"KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ"

"Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Dolayısıyla görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz.

Yargı kararları eleştirilemez değil. Yargı, bir karar verdikten sonra bu eleştiriler ışığında en mükemmele, en doğruya ulaşır. Kimse yargıyı tehdit edemez, televizyon programlarında kimse yargıya parmak sallayamaz"

İBB Başkanı İmamoğlu: Suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı

İMAMOĞLU NE SÖYLEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Eylül tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile kendisine açılan dava hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki

"BU MİLLET AYAĞA KALKAR"

İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider.

Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

"ERKEN SEÇİM GELİR"

Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz?

Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir."

Bakan Tunç: UAD'ın kararı Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersiz

Düzenleyen:  - Gündem
Günlük dizi Bizi Birleştiren Hayat 9 Eylül Pazartesi günü Kanal D’de başlayacakKamyona çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - GündemFındık işçilerini taşıyan minibüs devrildiAvrupa'da 'maymun çiçeği virüsü' alarmı! Hazırlıklı olun - GündemAvrupa'da 'maymun çiçeği virüsü' alarmı!Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var - GündemKamyona çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar varKastamonu’da feci ölüm: Patpatın altında kalarak can verdi - GündemKastamonu’da feci ölüm: Patpatın altında kalarak can verdiİmamoğlu Vaniköy'deki kaçak villa yıkımını eleştirdi: Kendilerini aklamaya çalışıyorlar - Gündemİmamoğlu Vaniköy'deki yıkımı eleştirdiBilecik'te yola çöp dökmenin cezası: 5 yıl hapis, 12 milyon TL para... - GündemYola çöp dökmenin cezası: 5 yıl hapis, 12 milyon TL para...
Sonraki Haber Yükleniyor...