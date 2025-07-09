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Babasının izinden gidiyor! Bir kentin gönlüne taht kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Babasının izinden gidiyor! Bir kentin gönlüne taht kurdu
Tokat, Belediye Başkanı, Samimiyet, İletişim, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta halkla iç içe samimi tavırlarıyla "efsane vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu'nu andıran Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu şehir halkı bağrına bastı. Babasının izinden giden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, halkı kucaklayan tavırları ile Tokatlıların kalbinde taht kurdu.

MHP'den Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, halkla kurduğu samimi ilişkiler ve mütevazı tavrıyla gönülleri fethediyor.

Babasının izinden gidiyor! Bir kentin gönlüne taht kurdu - 1. Resim

TAKDİR TOPLUYOR

Efsane Vali merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tıpkı babası gibi vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyerek dikkat çekiyor. Göreve geldiği günden bu yana makamdan çok sahada görülmesiyle takdir toplayan Yazıcıoğlu; kimi zaman gözleme yapan kadınlarla sohbet ederken, kimi zaman da sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ediyor.

Babasının izinden gidiyor! Bir kentin gönlüne taht kurdu - 2. Resim

Yaklaşımıyla Tokatlıların sevgisini kazanan Başkan Yazıcıoğlu, babasıyla olan benzerliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Tokat'ta giderek artan bir halk desteğiyle karşılanan Başkan Yazıcıoğlu'nun bu tutumu, yerel yönetim anlayışında samimiyetin ve insan odaklı hizmetin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Babasının izinden gidiyor! Bir kentin gönlüne taht kurdu - 3. Resim
Recep Yazıcıoğlu

"BABASI DA BÖYLE HALKIN İÇENDEN BİRİSİYDİ"

Vatandaşlar, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun merhum Recep Yazıcıoğlu'na hem duruşuyla hem de halkla olan iletişimiyle benzediğini belirterek, "Babası da böyle halkın içenden birisiydi. Oğlunun da onun gibi olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Başkan Yazıcıoğlu halka yukarıdan bakmıyor" şeklinde konuşuyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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