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    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 9 askerimizden 3’ü ilk gün toprağa verilirken, dün de 6’sını ebediyete yolcu ettik. Giresun, Ordu, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde ve Eskişehir’de düzenlenen cenaze törenlerinde dua ve gözyaşı vardı. On binlerce vatandaşın katıldığı törenlerde terörü lanetleyen sloganlar da atıldı.

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki kalleş saldırıda şehit olan dokuz askerimizden altısı daha memleketlerinde ebediyete uğurlandı.

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Ordulu şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın (22) naaşı İkizce ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Bekâr olan Murat Atar’ın babası Vahip Atar’ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in (31) cenazesi, Aksaray’da toprağa verildi. Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı.  

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Niğde’nin Himmetli köyünde ebediyete uğurlandı. Şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde gözyaşı döktü. 

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    PIRLANTA GİBİ ÇOCUKTU

    İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27) Eskişehir’in Alpu ilçesinde toprağa verildi. Emekli polis olan şehidin babası Nazif Evcin “Muhammed’im pırlanta gibi çocuktu. Kandil günü arkadaşlarıyla birlikte bizim kandilimizi kutladı. Allah için dua edin, birlik beraberliğe ihtiyacımız var” diyerek gözyaşı döktü. 

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in (23) cenazesi Kahramanmaraş’ta, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30) ise memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.  

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı
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