Bağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı

15 Ocak 2024 06:13 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 06:29

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki kalleş saldırıda şehit olan dokuz askerimizden altısı daha memleketlerinde ebediyete uğurlandı.

Ordulu şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın (22) naaşı İkizce ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Bekâr olan Murat Atar’ın babası Vahip Atar’ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in (31) cenazesi, Aksaray’da toprağa verildi. Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Niğde’nin Himmetli köyünde ebediyete uğurlandı. Şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde gözyaşı döktü.

PIRLANTA GİBİ ÇOCUKTU

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27) Eskişehir’in Alpu ilçesinde toprağa verildi. Emekli polis olan şehidin babası Nazif Evcin “Muhammed’im pırlanta gibi çocuktu. Kandil günü arkadaşlarıyla birlikte bizim kandilimizi kutladı. Allah için dua edin, birlik beraberliğe ihtiyacımız var” diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in (23) cenazesi Kahramanmaraş’ta, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30) ise memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.