Bahçeli'den 29 Ekim'de güçlü Türkiye mesajı: İhtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin küresel güç dengelerinde bağımsız ve güçlü bir lider ülke olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Hep birlikte daha güçlü Türkiye'ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur" dedi. Bahçeli, Cumhuriyet'in geleceğine ilişkin gençlere de önemli mesajlar verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değişikliği olmadığını belirten Bahçeli, bağımsızlık ve egemenliğin Türk milleti açısından taşıdığı önemi anlattı.

Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, kadim bir millet olarak varoluş irademizin modern dönemdeki tescili ve dünyaya ilanıdır."

"CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ESERİDİR"

Cumhuriyet'in Türk milleti açısından bir istiklal ve istikbal mücadelesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, Millî Mücadele sürecine işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye'de Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Mütareke devrinde Anadolu toprakları düşman devletler tarafından işgal altına alınıp buradaki Türk varlığı imha edilmeye çalışılırken ortaya atılan manda ve himaye fikirlerine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlığı savunmuştur."

Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesini benimsediğini hatırlatan Bahçeli, "Gerçek kurtuluş için ya istiklal ya ölüm parolasını seçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeliden 29 Ekimde güçlü Türkiye mesajı: İhtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzde

"CUMHURİYET, BÜTÜN KAZANIMLARIN TEMELİNİ OLUŞTURDU"

Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarihî süreci de değerlendiren Bahçeli, Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a ve Ankara'da TBMM'nin açılmasına kadar yaşanan gelişmelerin Cumhuriyet'in kuruluşuna zemin hazırladığını belirtti.

Bahçeli, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in siyasal, sosyal, kültürel ve hukuki alanlardaki yeniliklerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

GENÇLERE SESLENDİ: "SİZE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ"

Atatürk'ün Cumhuriyet'i koruma ve yükseltme sorumluluğunu gençlere verdiğini hatırlatan Bahçeli, mesajında Türk gençliğine de seslendi.

Bahçeli, "Geleceğin mimarı sevgili gençler, çağdaş eğitim ve bilimin ışığında üretken ve yenilikçi bir anlayışla millî ve evrensel değerleri harmanlayıp toplumsal dayanışma ve birlik ruhuyla, Cumhuriyetimizi çağa uygun bir biçimde şekillendirip geleceğe sizler taşıyacaksınız. Size inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Bahçeliden 29 Ekimde güçlü Türkiye mesajı: İhtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzde

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ RUH KENDİ KÖKÜMÜZDEDİR"

Türkiye'nin geleceğine ilişkin birlik ve beraberlik mesajı veren Bahçeli, daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Hep birlikte daha güçlü Türkiye'ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur. Hep beraber karşımızdaki engelleri aşıp önümüze yeni ufuklar açılması için çalışalım, küresel güç dengelerinde bağımsız ve güçlü bir lider ülke yaratmak için gayret gösterelim. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzdedir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, mesajını Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitleri anarak tamamladı.

Bahçeli, "Cumhuriyetimizin payidarlığına duyduğum inançla birliğimiz daim, devletimiz kaim olsun diyorum" dedi.

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