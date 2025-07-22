Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçeli'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" sözlerine DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" sözlerine DEM Parti'den ilk yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;nin &quot;Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun&quot; sözlerine DEM Parti&#039;den ilk yorum
Devlet Bahçeli, DEM Parti, Kürt, Alevi, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun sözlerine DEM Parti'den ilk yorum geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandığı duyurulmuştu.

GÜNDEM OLAN SÖZLERE BAHÇELİ'DEN CEVAP

Bahçeli'nin kullandığı sözler ve önerdiği formül Lübnan modeli olarak yorumlanırken, MHP lideri Bahçeli tartışmalara neden olan cümlelerinin ardından dün açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan’la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye’yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır."

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DEM PARTİ'DEN İLK YORUM

Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti'den ilk yorum bugün geldi. DEM Parti'nin Parti Meclisi toplantısında bir gazetecinin Bahçeli'nin Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı formülünü sorması üzerine şu cevabı verdi:

"NEDEN CUMHURBAŞKANI DA KÜRT OLMASIN?"

"Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız. Önümüzdeki dönem tabi siyasal denklem ve zemin neye müsait olur bilmem ama tabi ülkemizde bulunan bütün renklerin farklıların yönetimde yer alması temsil edilmesi kıymetlidir değerlidir"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberiyle kuşatıldık! Güç dengeleri belirleniyorÇift Kişilik Oda 7 bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm var mı, final mi yaptı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan'dan 'vize' açıklaması: AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil! - Gündem"AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil"4 kent adeta kavruluyor! Termometreler 40 dereceyi geçti - GündemTermometreler 40 dereceyi aştı!Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2025) bir ilk yaşandı - GündemErdoğan bizzat izledi! İlk defa yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberiyle kuşatıldık! Güç dengeleri belirleniyor - Gündem"Ateş çemberiyle kuşatıldık! Dengeler belirleniyor"Kazadan çok biberler konuşuldu! 20 tonluk kayıp görenleri üzdü - GündemKazadan çok biberler konuşuldu! 20 tonluk kayıp görenleri üzdüMinguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e ölüm tehdidi gönderen şahıs hakkında yakalama kararı - GündemMinguzzi ailesinin avukatını tehdit edenler hakkında karar
Sonraki Haber Yükleniyor...