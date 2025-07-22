MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun sözlerine DEM Parti'den ilk yorum geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandığı duyurulmuştu.

GÜNDEM OLAN SÖZLERE BAHÇELİ'DEN CEVAP

Bahçeli'nin kullandığı sözler ve önerdiği formül Lübnan modeli olarak yorumlanırken, MHP lideri Bahçeli tartışmalara neden olan cümlelerinin ardından dün açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan’la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye’yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır."

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DEM PARTİ'DEN İLK YORUM

Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti'den ilk yorum bugün geldi. DEM Parti'nin Parti Meclisi toplantısında bir gazetecinin Bahçeli'nin Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı formülünü sorması üzerine şu cevabı verdi: