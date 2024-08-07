Bahis ve kumarhane patronu Halil Falyalı cinayeti davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

KKTC'de ünlü kumarhaneci Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl ve Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verildi.

8 Şubat 2022'de KKTC'de 'Bahis ve kumarhane' patronu olarak bilinen Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, Falyalı'nın evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Falyalı hastanede, Demirtaş ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Girne'ye bağlı Çatalköy'de gerçekleşen saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yargılanan ve 17 davadan suçlu bulunarak, mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı.

Mahkeme, Ömer Tunç Tunç'u ömür boyu, Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın kararında polis olağanüstü tedbirler aldı. Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri görev aldı.

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Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu. Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.



Karar öncesi Falyalı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Kararı açıklamak için oturum yapan Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyet, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildikleri hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.

Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Soyer, sanık Ömer Tunç'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi. Diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu istediklerini dile getirdi.

Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.