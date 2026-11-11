Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında 28 projeye 2,8 milyar liralık kaynak ayrılacağını ve 9 bin 106 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin verileri paylaşan Bak, yasa dışı bahisle mücadele, bağımlılığın önlenmesi ve yeni spor tesislerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Gençlerin üretime ve çalışma hayatına katılımını artırmayı hedefleyen Çalışan ve Üreten Gençler Programı’nın ikinci etabı başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 yeni proje için ek finansmanla birlikte 2 milyar 806 milyon lira kaynak ayrılacağını ve 9 bin 106 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bak, programın ilk etabında 110 projeye destek verildiğini, 10 bin 575 kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Bağımlılıkla mücadele dâhilinde 81 ilde 12 bin 48 personele farkındalık eğitimi verildiğini belirten Bak, gençlik merkezleri, yurtlar ve spor merkezlerinde yüz binlerce gencin eğitimlere katıldığını söyledi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine yönelik projeler için 200 milyon liralık destek çağrısına çıkıldığını açıkladı.

Bakan Aşkın Bak: Terörsüz Türkiye’ye sporun birleştirici gücüyle katkı sunuyoruz

Sporun birleştirici gücüyle Terörsüz Türkiye hedefine katkı sunduklarını ifade eden Bak, Güneydoğu Anadolu’da uluslararası turnuvalar düzenlendiğini, Hakkâri Mergabütan’daki gençlik kampıyla gençlerin kış sporlarıyla buluşturulduğunu kaydetti.

2026 yılında 12 milyar 284 milyon liralık yatırımla 247 gençlik ve spor tesisinin hizmete açıldığını bildiren Bak, 565 tesisin yapımının sürdüğünü, 810 tesisin ise proje ve ihale hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bakanlık tesislerinde GES uygulamalarıyla yüzde 25 enerji tasarrufu sağlandığını, yurtlarda öğrenci başına günlük su tüketiminin 70 litreye indirildiğini de belirtti.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Bak, 2026 Ekim ayı itibarıyla millî sporcuların uluslararası organizasyonlarda 5 bin 862 madalya kazandığını açıkladı. Lisanslı sporcu sayısının 19 milyon 662 bin 385’e ulaştığını belirten Bak, bakanlığa ait 765 yüzme havuzunda bugüne kadar 12 milyon vatandaşa yüzme eğitimi verildiğini kaydetti.

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