Bakan Bayraktar'dan maden faciasına ilişkin açıklama

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasında, toprak altında kalan 9 işçimizden henüz bir haber yok. Heyelan riski nedeniyle çalışmalar durdurulurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Heyelana uğramış toprağın belirlenen güvenli alanlara taşınması ile ilgili çalışmamız planlandığı şekilde ilerliyor." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesine 8 kilometre mesafedeki altın madeninde 13 Şubat'ta heyelan meydana geldi. Felaket sonrası 9 işçi, 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Bölgede yeniden heyelan riski tespit edildiği için toprak altındaki işçileri arama çalışmaları durduruldu.

"YENİ HEYELAN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili son durumu aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

"TOPRAĞIN TAŞINMASI DEVAM EDİYOR"

Bayraktar ayrıca "Heyelana uğramış toprağın belirlenen güvenli alanlara taşınması ile ilgili çalışmamız planlandığı şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.