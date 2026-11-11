Bakan Bayraktar'dan COP31'de TGRT Haber'e özel açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 zirvesinde TGRT Haber'e konuştu. Bayraktar; Türkiye iklim hedefleri, enerji verimliliği ve 2040 milli enerji planı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Antalya'da düzenlenen ve 102 dünya liderinin geldiği COP31 zirvesinde TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber muhabiri Şevval İskender'in sorularını cevaplayan Bayraktar, "Enerji verimliliği sıfır atık zaten COP'un ana gündemlerinden bir tanesi. İşte temiz pişirme yöntemleri. Bunlar özellikle sıfır atık konusu tabii Türkiye'nin Saygıdeğer Hanımefendi ile beraber bütün dünya gündemine getirdiği, adeta bir dünya markası haline dönüşmüş bir organizasyon. Ve burada Türkiye'yi COP31'i düzenlediğinde dünyaya verdiği mesajlardan bir tanesi bu oldu. Bunun yanı sıra tabii enerji verimliliği ve keza 2035'te yüzde 35'lik bir elektrikleşme hedefiyle beraber buradan ümit ediyorum iklim değişikliğiyle alakalı çok önemli neticeleri alabileceğiz" dedi.

Bakan Bayraktardan TGRT Habere özel açıklamalar

"ARTIK AKSİYON ZAMANI"

Organizasyonun oldukça başarılı olduğunu belirten Bakan Bayraktar şöyle devam etti: "Başarılı bir organizasyon. Evet belli zorluklar oldu ama dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyor. Çünkü biraz meseleye de şöyle bakmak lazım. Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede bu yıllar çok kritik altın yıllar. Yani buradaki kayıpları telafi etmek çok zor. Dolayısıyla eğer biz 2050'de artı bir buçuk dereceyle küresel ısınmayı sınırlandırmak istiyorsak bugün yapacağımız çalışmaların, alacağımız kararların çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla buradaki temalarımızdan bir tanesi artık aksiyon zamanı. Çünkü her nokta yeni bir hedef, yeni bir taahhüt konuluyor ama artık Türkiye dünyaya harekete geçirmeye çalışıyor. Çünkü dediğim gibi yani o artı bir uçağa gitmek için her yıl, her gün yapacak çok önemli işlerimiz var.

COP öncesinde biliyorsunuz geçen hafta çok büyük bir lansmanla Türkiye'nin 2040 milli enerji planını açıkladık. Bir taraftan Türkiye'yi enerjide bağımsızlığa götürecek, bir tarafta da Türkiye'nin iklim hedeflerine, yani bu küresel çabaya katkısını ortaya koyacak bir plandı. İşin özünde elektrikleşme var bizim de burada olduğu gibi. 2040'ta Türkiye yüzde 36 elektrikleşmeye gidecek. Önemli miktarda elektrikleşmeyi bulaştırmada hedef gerçekleştirmeyi elektrikli araçlarla, veri merkezleriyle işte ısı pompalarıyla enerji verimliğine, yenilenebilir enerjiye yatıracağımız yatırımlarla ve tabii ki nükleeri enerji sepetimize koyarak Türkiye inşallah bu konuda hem enerjide bağımsız hale gelecek hem de aynı zamanda iklimle alakalı emisyonlarını düşürerek bu çabalara katkı sağlayacak."

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