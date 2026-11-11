Bakan Uraloğlu'ndan COP31'de önemli mesaj: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye, iklim değişikliğinin sonuçlarını azaltmak için, daha az karbon emisyonu salınımı sağlamak için, ulaştırma sektöründe üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde, TGRT Haber'in sorularını cevapladı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye, iklim değişikliğinin sonuçlarını azaltmak için, daha az karbon emisyonu salınımı sağlamak için, ulaştırma sektöründe üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ve biz bunu peyderpey yapmaya başladık diyoruz. Nasıl yapmaya başladık? Demir yolu araçlarını, mevcut demir yolu hatlarımızı elektrikli hale getirerek yapmaya başladık, demir yolu araçlarımızı dizel ya da fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara dönüştürmeye başlayarak yapmaya başladık.

"ÖN SAFLARDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yine kara yolu tarafında bölünmüş yolları artırarak oradaki zaman ve akaryakıt tasarrufu sağladık. Havalimanlarında yeşil sertifikasyona sahip havalimanları yapmaya başladık. Bu sertifikayı gereklerini yerine getirerek alıyorsunuz. Dolayısıyla biz diyoruz ki; 'ulaşımın bütün dallarında ve haberleşme noktasında dünyanın gittiği yerin arkasında kalmayacağız, ön saflarda yer almaya devam edeceğiz.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Aliyev ve Paşinyan Antalya'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı

"2 SAAT BEYİN FIRTINASI YAPMIŞ OLDUK"

Öncelikle küresel yeşil yük koridoru yuvarlak masa toplantısını yaptık. Bu kıymetliydi, 20'nin üzerinde katılım vardı. Bakanlar ve küresel ulaştırma örgütlerinin kuruluşlarının katıldığı bir toplantıydı. 2 saat beyin fırtınası yapmış olduk. Orada sadece ülke olarak değil, sadece bölge olarak değil, küresel olarak neler yapmalıyız? Yaptığımız işlerde nasıl iş birliği yapmalıyız? Biz fikirlerimizi söyledik, neler yaptığımızı söyledik. Muhataplarımız da aynı şekilde neler yapılması gerektiğini söyledi. Ve buradaki özellikle bu toplantı ve uluslararası kuruluşların koordinasyonunda bir küresel bir hamle yapma noktasında fikir birliğine vardık diyebilirim.

KARBON SALINIMINI AZALTMAK İÇİN ATILAN ADIMLAR

(Hava kara ve demir yolu ulaşımına karbon salınımını azaltmak için yürütülen çalışmalar) Havalimanlarını yine daha az karbon salınımı sağlayacak şekilde dizayn ediyoruz, yapılandırıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda dördüncü pisti yaparak doğu yöndeki uçakların mesafe ve yakıt tasarrufu sağlamış oluruz. Kara yollarında zaten bölünmüş yollar ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması, denizcilikte yine alternatif yakıtlı deniz araçlarının devreye alınması şeklinde yolumuza devam ediyoruz.

11 gün sürecek bir kongreden, zirveden bahsediyoruz. İklim değişikliği ile ilgili çıkacak olan zirveler, COP31 damgasıyla çıkacak ve dünyaya da böyle yayınlanacak. Biz kendimiz bundan istifade edeceğiz ve bütün dünya da istifade etmiş olacak. Burada, Türkiye'nin bu büyüklükteki bir organizasyonu nasıl yaptığını da dünya konuşmuş olacak."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala