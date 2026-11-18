TBMM’de bütçe sunumunda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde TÜRKPOL mekanizmasının oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı bütçe sunumunda bakanlığının faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“28 BİN 945 OKUL BAHÇE GÖREVLİMİZ HİZMET VERİYOR”

Okul güvenliği çalışmalarına dikkat çeken Çiftçi "44 bin 764 okulda, 23 bin 98 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz okul yönetimleriyle devamlı irtibat hâlinde çalışıyor. 41 bin 422 okulda, 28 bin 945 okul bahçe görevlimiz hizmet veriyor. Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde 7 bin 234 ekibimiz ve 2 bin 501 güvenlik korucumuz görev yapıyor" dedi.

Bakan Çiftçi: TÜRKPOL için çalışma başlattık

9 BİN 447 KİŞİ TUTUKLANDI

2026 yılının "organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele yılı” ilan edildiğini belirten Çiftçi, yılın ilk 10 ayında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 kişinin yakalandığını, 92 bin 390 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Çiftçi, 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 9 bin 447 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi: TÜRKPOL için çalışma başlattık

TÜRKPOL İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 35 bin 572 operasyon gerçekleştirildiğini ve piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzemenin ele geçirildiğini kaydeden Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 808 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 514 kişinin ise ülkemizde yakalandığını söyledi. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde TÜRKPOL mekanizmasının oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Bakan Çiftçi: TÜRKPOL için çalışma başlattık

GERİ DÖNÜŞ SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim'e kadar 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine döndüğünü, toplam geri dönüş sayısının ise 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını açıkladı.

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