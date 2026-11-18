İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Sözcü TV'ye kayyım atanmasından POLSAN yatırımlarına, polislerin çalışma saatlerinden Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Çiftçi, 12/36 mesai sisteminin uygulanmaya başladığı illerin sayısını da paylaştı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı. Sözcü TV'ye kayyım atanması, POLSAN yatırımları, Mersin'deki operasyon görüntülerinin basına sızdırılması ve emniyet teşkilatındaki yeni düzenlemeler hakkında konuşan Çiftçi, polis ve jandarmanın çalışma sistemine ilişkin de takvim paylaştı.

SÖZCÜ TV'YE KAYYIM ATANMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Bakan Çiftçi, Sözcü TV'ye kayyım atanmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmadığını, adli makamlarca yürütüldüğünü söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyım olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiğini hatırlatan Çiftçi, operasyonda görev alan personel sayısına ilişkin iddialara da cevap verdi.

Operasyonda bin personelin görev aldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Çiftçi, 100 tim ve 250 Çevik Kuvvet personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır. Basın özgürlüğü ve vatandaşlarımızın haber alma hakkı demokratik düzenimizin güvencesidir, hukuk önünde eşitliktir."

POLSAN YATIRIMLARINDA ZARAR TESPİT EDİLMEDİ

Çiftçi, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve bağlı iştirak şirketinin yatırım işlemlerine ilişkin iddiaları da değerlendirdi.

Yapılan tespitlerde söz konusu yatırımlardan kaynaklanan herhangi bir zarara rastlanmadığını belirten Çiftçi, fonlarda değerlendirilen toplam tutarın 1 milyar 113 milyon 559 bin lira olduğunu açıkladı.

Yatırımların Ocak 2022'de başladığını kaydeden Bakan Çiftçi, bu işlemlerden toplam 114 milyon 97 bin lira net kâr elde edildiğini söyledi. Çiftçi, yatırım getirilerinin piyasa koşullarına uygun olduğunu savunarak, 2025 yılının ortası itibarıyla bu yatırım alanından çıkıldığını belirtti.

İşlemlerde ihmal veya kasıt bulunup bulunmadığının araştırılması için teftiş kurulunun görevlendirildiğini aktaran Çiftçi, "Yapılacak incelemeler ve tespitler doğrultusunda gerekli işlemler de tereddütsüz yerine getirilecektir" dedi.

450 BİN 758 YATIRIMCI İŞLEM YAPTI

Yatırım fonlarına ilişkin soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Çiftçi, fonlarda 450 bin 758 tekil yatırımcının işlem yaptığını açıkladı.

Yatırımcılar arasında mülki idare amirlerinin de bulunabileceğini belirten Bakan Çiftçi, bugüne kadar herhangi bir mülki idare amiri hakkında suç şüphesi nedeniyle işlem yürütüldüğüne ilişkin bakanlığa bilgi ulaşmadığını söyledi.

Muğla Valisi hakkındaki iddialara da değinen Çiftçi, "Mülki idari amirleri hakkında iddialarla ilgiliyse bugüne kadar bakanlığımıza, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç şüphesi nedeniyle hakkında işlem yürütülen mülki idare amiri bulunduğuna dair bir bilgi ulaşmamıştır. Muğla Valisi de dahil" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sonucunda suç işlediği belirlenen kişilerin hesap vereceğini dile getiren Çiftçi, "Bizim açımızdan hiç kimsenin unvanı veya makamı ayrıcalık sebebi değildir. Milletin malına, kamu kaynaklarına veya vatandaşımızın emeğine göz diken kim varsa hukuk karşısında da bizim karşımızda da eşittir" diye konuştu.

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MERSİN'DEKİ OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ İÇİN İNCELEME

Mersin'deki operasyonlar sırasında çekilen görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili de açıklama yapan Çiftçi, soruşturmanın gizliliğinin ve kişilerin özel hayatının korunmasının önemine dikkat çekti.

Benzer olayların yaşanmaması için ilgili birimlere gerekli uyarı ve talimatların gönderildiğini belirten Çiftçi, görüntülerin basına aktarılmasında personelin sorumluluğu bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla mülkiye ve polis müfettişlerinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

Çiftçi, "Hiçbir kamu görevlisi hukukun üzerinde değildir. Soruşturmanın gizliliği, kişisel hakların korunması ve kamu görevinin gerektirdiği hukuki sorumluluklar konusunda müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

EGM BAŞKANLIK OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısında değişiklik öngören çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Bakan Çiftçi, kurumun başkanlık adı altında yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.

Teşkilat yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünü açacak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, personel temini, terfi, çalışma saatleri ve özlük haklarını kapsayan yeni bir personel kanunu üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

Polislerin görev yoğunluğu ve risk durumuna göre mali haklarında iyileştirme yapılmasının planlandığını belirten Çiftçi, "Personelin çalıştığı birim, bulunduğu risk ve görev yoğunluğu gözetilerek birimlerine ve yapılan göreve göre ilave ve yan ödemeler planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

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POLİSLERİN MESAİ SİSTEMİNDE SON DURUM

Polislerin çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin de bilgi veren Çiftçi, emniyet personelinin görev yaptığı birimlerin özelliklerine göre 8/24 veya 12/36 çalışma sistemine geçirilmesi için 22 Temmuz 2026'da tüm birimlere yazı gönderildiğini hatırlattı.

Uygulamanın geldiği noktayı rakamlarla açıklayan Çiftçi, 55 ilde 12/36 sistemine tamamen geçildiğini, 20 ilde kısmi geçiş sağlandığını, 6 ilde ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Mesai dışında dinlenme halindeyken maç, bayram ve miting gibi görevler için yeniden çağrılan personele fazla çalışma ücreti verilmesinin de gündemlerinde olduğunu belirten Çiftçi, jandarma personelinin çalışma düzeniyle ilgili takvimi de açıkladı.

Çiftçi, "Jandarma ise 12/36 mesaisine Ocak 2027'de büyük oranda geçecektir. Tam anlamıyla Haziran 2027 tarihinde geçilmiş olacağını da komisyonun bilgilerine sunuyorum" dedi.

İKAMET İZNİ SAHİBİ YABANCILARIN SAYISI ARTTI

Türkiye'deki yabancıların ikamet izinlerine ilişkin verileri de paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, geçen yılın aynı dönemine göre ikamet izni sahibi yabancıların sayısında yüzde 11,7 artış yaşandığını açıkladı.

Söz konusu yükselişin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden kaynaklanmadığını vurgulayan Çiftçi, artışın temel nedeninin uluslararası öğrenci sayısındaki yükseliş ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinleri olduğunu ifade etti.

Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın bütçeleri kabul edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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