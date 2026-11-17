MHP Lideri Bahçeli ile Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi arasında sürpriz görüşme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli ayrıca İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile de görüşme gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşme gerçekleştirdi.
40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
MHP Lideri Bahçeli, Sayın Gürlek'i Meclis'teki makam odasında kabul etti. İki isim arasındaki görüşme saat 13.10'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Öte yandan MHP Lideri Bahçeli, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile de görüşme gerçekleştirdi.