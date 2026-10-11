Fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar veren İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi “Önümüzdeki hafta bununla ilgili TBMM’ye bir yasa önerisi de gelecek. Bu işin yol haritası netleşmiş olacak. Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek” dedi. Bakan Çiftçi, okul güvenliği konusunda da ailelere özel bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Çiftçi “Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İlerleyen günlerde açıklayacağız” diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Konya’da KON TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen fon soruşturması hakkında önemli mesajlar veren Bakan Çiftçi, “Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak, bununla ilgili yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili TBMM’ye bir yasa önerisi de gelecek.” dedi.

“GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin iradesini ortaya koyduğunu belirten Bakan Çiftçi, “Kendisi, bu işe karışmış olanların gözünün yaşına bakılmayacağını, haksız kazanç elde eden kişilerin bunun hesabını önce Türk mahkemelerinde sonra da Mahkeme-i Kübrâ’da vereceklerini açık ve kesin bir dille ifade etti. Bunun sonucunda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Bu kurul çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Fon soruşturmasında TBMM’ye yasa önerisi geliyor! Bakan Çiftçi açıkladı: Bu işin yol haritası netleşecek

“HAZİNEDEN PARA ÖDENMEYECEK”

Çiftçi “Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konu ile ilgili bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak” diye konuştu.

Fon soruşturmasında TBMM’ye yasa önerisi geliyor! Bakan Çiftçi açıkladı: Bu işin yol haritası netleşecek

"TBMM’YE BİR YASA ÖNERİSİ GELECEK"

Vatandaşların bu konuda müsterih olmasını isteyen Bakan Çiftçi, fon mağduriyetinin fon piyasalarının tamamını değil, sınırlı bir alanı ilgilendirdiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak, bununla ilgili yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili TBMM’ye bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası netleşmiş olacak. Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Mağduriyet yaşayan kişilerin de belli oranda mağduriyetleri giderilmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasında TBMM’ye yasa önerisi geliyor! Bakan Çiftçi açıkladı: Bu işin yol haritası netleşecek

Öte yandan okullarda artırılmaya devam eden güvenlik önlemlerine dikkat çeken Bakan Çiftçi, okul güvenliği için ailelere özel uygulamanın hayata geçileceğini duyurdu. Bakan Çiftçi Şefkat Kalkanı projesi ile uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verileceğini, çocukların bireysel radikalleşmesine karşı bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Fon soruşturmasında TBMM’ye yasa önerisi geliyor! Bakan Çiftçi açıkladı: Bu işin yol haritası netleşecek

ŞEFKAT KALKANI PROJESİ YOLDA

Çocuğun evde takibi için annelere büyük görev düştüğünü ifade eden Çiftçi, Şefkat Kalkanı projesini ilerleyen günlerde detaylıca duyurulacağını açıkladı.

“Okul hadiseleri noktasında hem çocuk güvenliği açısından hem eğitimin güvenliği açısından ailelerimize neler söylemek istersiniz?” sorusunu cevaplayan Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ”

Bizim bununla ilgili projelerimiz var. İlerleyen günlerde mesela Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. Bunu açıklayacağız. En iyi narkotik polisi anne diye bizim İçişleri Bakanlığımızın geçmişte uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Çünkü bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu? Anne bunu bilir. İşte buna benzer şefkat kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.

“AİLELER ÇOCUKLARI GÖZLEMLEMELİ”

Ailelerin çocuklarını mutlak surette takip etmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi “Odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler. Yine okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Oyun salonlarına gidiyor mu? İnternet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Mesela bunu takip etmek ailelerin görevi” diye konuştu.

Fon soruşturmasında TBMM’ye yasa önerisi geliyor! Bakan Çiftçi açıkladı: Bu işin yol haritası netleşecek

ŞEFKAT ELİ PROJESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığınca, okullarda yaşanan saldırıların önlenmesine yönelik hayata geçirilmesi planlanan "Şefkat Kalkanı" projesiyle, çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor. Proje kapsamında, annelere çocukların uyuşturucuya yönelme riskine karşı da eğitim verilecek, bireysel radikalleşme belirtilerinin tespit edilmesi ve bu süreçte izlenmesi gereken yollar konusunda bilgilendirme yapılacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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