İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali’nde yaptığı konuşmada, Kaman cevizinin üreticilerin emeği ve kuşaktan kuşağa aktarılan tecrübeyle önemli bir değer hâline geldiğini belirterek bu değerin gelecek nesillere taşınmasının önemini vurguladı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali’ne katılarak vatandaşlara hitap etti. Kırşehir’in Ahi Evran’ın irfanıyla yoğrulmuş, emeğin ve helal kazancın kıymetini nesilden nesile taşıyan bir şehir olduğunu belirten Bakan Çiftçi, “Kaman cevizi de kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübeyle yetiştirilmiş; üreticilerimizin gayretiyle ilçemizin adını taşıyan kıymetli bir değer hâline gelmiştir.

Coğrafi işaretle tescillenen bu ürünümüzün ardında, toprağını tanıyan, işini özenle yapan ve memleketine gönülden bağlı insanlarımızın emeği ve alın teri vardır. Bu emeğe sahip çıkmak, Kaman cevizinin kalitesini ve itibarını koruyarak gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Bakan Çiftçi: Bizim için huzurun karşılığı, vatandaşımızın günlük hayatında hissettiği güvendir

“FESTİVALİMİZ, HEMŞEHRİLERİMİZİ MEMLEKETLERİYLE BULUŞTURUYOR”

Festivalin üreticilerin ürünlerini tanıtmasına, esnafın işlerinin canlanmasına ve ilçenin daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sağladığını ifade eden Bakan Çiftçi, “Aynı zamanda gurbetteki hemşehrilerimizi memleketleriyle buluşturuyor; eski dostlukları tazeliyor, komşuluk bağlarını kuvvetlendiriyor. Kaman’da 4 yıl kaymakam olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak; ben de bu buluşmanın sevincini yürekten hissediyorum. Hizmet ettiğimiz yılları özlemle hatırlamak, sizlerle yeniden bir arada olmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesidir.” diye konuştu.

Bir memleketin en büyük zenginliklerinden birisinin insanların birbirine duyduğu güven olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, “Birbirinin sevincine ortak olan, sıkıntısında elinden tutan, sofrasını paylaşan insanların yaşadığı yerde kardeşlik güçlenir. Bu meydandaki muhabbetin, evlerimizde ve sokaklarımızda daima sürmesini Cenab’ı Haktan niyaz ediyorum.” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların günlük yaşamlarında huzur ve güven içerisinde olmaları için çalıştıklarını belirten Bakan Çiftçi, “Çiftçimiz ürününü güvenle yetiştirsin, esnafımız dükkânını gönül rahatlığıyla açsın, evlatlarımız emniyet içinde büyüsün diye çalışıyoruz. Bizim için huzurun karşılığı, vatandaşımızın günlük hayatında hissettiği güvendir. Alın terinin karşılığını alabilmesi, ailesiyle güven içinde yaşayabilmesi, yarınına umutla bakabilmesidir.” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Çiftçi, şehirlerin ve ilçelerin kendi değerleriyle gelişmesini, vatandaşların doğdukları topraklarda geleceklerini kurabilmesini önemsediklerini belirtti.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Çiftçi, üreticileri ve esnafı tebrik ederek birlik ve beraberliğin daim, toprağın bereketli, kazancın helal olması temennisinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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