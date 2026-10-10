Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da yıllardır faili meçhul olarak kalan iki cinayet dosyasında yeni delillere ulaşıldığını açıkladı. 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel ile 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyalarının yeniden incelenmesi sonucu toplam 4 şüpheli tutuklandı. Gürlek, bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yıllar önce işlenen ve failleri belirlenemeyen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda iki dosyanın daha çözüldüğünü açıkladı. Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 20 yıl önce kaybolan Rıza Güzel ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 yıl önce silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyalarında, yeni tanık ifadeleri ve teknolojik incelemeler sayesinde önemli bulgulara ulaşıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlatıldığını bildirdi.

20 ve 13 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı! 4 şüpheli tutuklandı

20 YILLIK CİNAYETTE ŞÜPHELER AİLE ÜYELERİNE YÖNELDİ

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Rıza Güzel'in dosyasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yıllarca kendisinden haber alınamayan Güzel hakkında, Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2015 yılında gaiplik kararı verildiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından yeniden incelenen dosyada, Güzel'in kaybolmasına ilişkin anlatımların gerçeği yansıtmadığına yönelik bulgulara ulaşıldı. Bunun üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten öldürme şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

AİLE ÜYELERİNİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında aile üyelerinin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 5 şüpheli hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi kapsamında toplam 3 ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararı uygulandı.

Ekipler, 4 farklı ildeki 11 tanığın ifadesine başvururken Güzel'in kaybolduğu döneme ait hastane kayıtlarını da inceledi. Ayrıca şüphelilerin o tarihlerde otobüs yolculuğu yapıp yapmadıkları araştırılarak şehirlerarası otobüs terminallerine ilişkin kayıtlar kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde, Rıza Güzel'in kaybolduğu gün köyden ayrılmadığı, düzenli bir işte çalışmadığı, köyde ikamet ettiği ve günlük alkol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Aile üyelerinin olayla ilgili çelişkili beyanları ve konuya ilgisiz davranışları şüpheleri artırdı.

20 ve 13 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı! 4 şüpheli tutuklandı

ANNE VE 6 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Toplanan deliller ve yeni tanık ifadeleri doğrultusunda 6 Ekim 2026 tarihinde 3 ilde 6 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Rıza Güzel'in aile üyelerinden anne ve 6 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda, Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları aynı köyün arazi kesiminde bulundu.

İKİ AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeliha Güzel, Levent Güzel, Bülent Güzel, Züleyha Şahin, Bilge Şahin, Muhammed Güzel ve Canan Güzel, 9 Ekim 2026 tarihinde Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Levent Güzel ve Bülent Güzel tutuklandı. Zeliha Güzel hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşık 20 yıl boyunca kayıp olarak kayıtlarda yer alan Rıza Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturma, bulunan kemik parçalarının incelenmesi ve elde edilen delillerin değerlendirilmesiyle devam ediyor.

SAMSUN'DA 13 YILLIK CİNAYET HTS KAYITLARIYLA YENİDEN İNCELENDİ

İkinci gelişme ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 1 Haziran 2013 tarihinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası, gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında eski deliller, tanık ifadeleri ve HTS olarak bilinen iletişim trafik kayıtları tekrar analiz edildi.

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin iletişim verileri karşılaştırıldı.

Yeniden yapılan teknik analizler ve alınan yeni tanık ifadeleri, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheliye ulaşılmasını sağladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, adli mercilere sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.

60 DOSYADA 67 CİNAYET AYDINLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek, son iki dosyayla birlikte faili meçhul cinayetlere yönelik yürütülen çalışmalarda ulaşılan toplam sayıları da paylaştı.

Gürlek'in açıklamasına göre Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla 60 dosyada 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olaylar aydınlatıldı.

Bakanlık, 3 Ekim 2026 tarihli önceki açıklamasında ise 58 dosyada 65 cinayetin aydınlatıldığını bildirmişti. Böylece son çalışmalarla birlikte çözüldüğü açıklanan dosya sayısı 2, cinayet sayısı da 2 arttı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYANIN KARANLIKTA KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya açıklamasında suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması, hiçbir suçun cezasız bırakılmaması ve mağdur ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Dosyaların aydınlatılmasında görev alan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet başsavcılıkları, Samsun ve Kırşehir il jandarma komutanlıkları ile diğer kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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