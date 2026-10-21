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Bakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çiftçi “Hayvanların usulüne uygun şekilde toplanması, barınaklardaki bakım şartları, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri ile illerimizdeki denetim çalışmalarını ele aldık” dedi. Bakan Çiftçi "“Anlayışımız nettir: Vatandaşımızın güvenliğini korurken sahipsiz hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz” vurgusu yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Toplantı gündemi hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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SAHİPLENDİRME SÜREÇLERİ MASADA

Bakan Çiftçi’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Toplantımızda; hayvanların usulüne uygun şekilde toplanması, barınaklardaki bakım şartları, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri ile illerimizdeki denetim çalışmalarını ele aldık. Bu kapsamda, atık gıdaların hayvan mamasına dönüştürülmesine yönelik çalışmaları ve mama üretim tesislerinde gelinen aşamayı da değerlendirdik.

Bakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz

“REFAHINI DA GÖZETECEĞİZ”

Anlayışımız nettir: Vatandaşımızın güvenliğini korurken sahipsiz hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz” diye vurgulayan Bakan Çiftçi bu konuda ihmale yer vermeden, ilgili bütün kurumlarla çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz
Bakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den sahipsiz hayvan mesajı! Hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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