Bakan Ersoy İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı İmanipur ile görüştü
Gündem Haberleri / AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı Mehdi İmanipur ile bir araya geldi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan İmanipur, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladığını belirtti.
Mehmet Nuri Ersoy X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri paylaştı:
"İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı Sayın Dr. Mehdi İmanipur ve İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Mohammad Hassan Habibollahzadeh ile beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.
Ülkelerimiz arasındaki kültürel iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğumuz ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Görüşmenin ardından Türkiye'nin İran'la kültür ve turizm alanında yapacağı işbirliğinin ilerleyen zamanlarda daha belirgin şekilde görülmesi bekleniyor.
Kaynak: AA