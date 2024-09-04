Bakan Ersoy İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı İmanipur ile görüştü

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA 4 Eylül 2024 12:32 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme:

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı Mehdi İmanipur ile bir araya geldi.