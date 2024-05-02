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İran Haşhaşiler'den rahatsız oldu! Mısır yapımı diziye getirilen yasak tartışılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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İran Haşhaşiler&#039;den rahatsız oldu! Mısır yapımı diziye getirilen yasak tartışılıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

İran’da Hasan Sabbah’ın Haşhaşilerin ortaya çıkışını anlatan Mısır yapımı diziye yayın yasağı getirildi. Başta yayıncı kuruluşlar olmak üzere verilen karar tepkiyle karşılandı.

İran makamları yaptıkları açıklamalarda dizinin amacının “terörü ve terörizmin doğuşunu İran ve İranlılar ile ilişkilendirmek aynı zamanda Rey, Kum ve İsfahan gibi İran şehirlerini teröristlerin merkezi olarak göstermek” olduğunu öne sürüyor.

İran Devlet Radyo ve Televizyonuna bağlı Çevrimiçi Yayın Kurallarını Denetleme Kurumunun (SATRA) Mısır yapımı 30 bölümlük Haşhaşiler (The Assassins) dizisini “İslam tarihini çarpıttığı ve siyasi amaçlar için İran’ı kötü gösterdiği” gerekçesiyle yasaklaması tartışmalara sebep oldu.

Dizi fragmanı

MİLYONLUK YATIRIMLAR HEBA OLACAK

Dizinin yasaklanmasına sadece izleyiciler değil aynı zamanda dijital ortamda yayın yapan kuruluşlar da tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşlar, dizinin altyazı ve dublaj işleri ile telif konularına yapılan milyonluk yatırımların heba olduğunu ifade ediyor.

İran İnternet Yayıncıları Platformu (RESTA) Sözcüsü Saman Murad Hüseyni söz konusu yasaklamanın mali zararlara neden olabileceğini ancak yayıncıların yayınlanacak diziler için önceden başvuru yapıp izin alması gerektiğini söyledi.

İran Haşhaşiler dizisinden rahatsız oldu! Mısır yapımı diziye getirilen yasak tartışılıyor - 1. Resim

Gerekli izinler alınmadan film ve dizilerin yayınlanmasının söz konusu olamayacağını belirten Murad Hüseyni, SATRA’nın yayın kurallarının yayıncılara iletildiğini kaydetti.

Murad Hüseyini, İran dizilerinin de ön denetime tabi olduğunu aktararak “SATRA’nın tüzüğü, tüm TV kanallarına iletilmiştir ve televizyon medyası, bu tüzüğü uygulamakla yükümlüdür. Geriye dönük denetim, denetim eksikliği anlamına da gelmez.” dedi.

İMAM GAZALİ ONLARLA MÜCADELE ETTİ

Haşhaşiler ortaya çıktıklarında terör faaliyetlerini Alamut kalesi üzerinden yürütmüşler ve pek çok suikast tertip ediyorlardı.

Dizi de tarihin bu ilk terör gruplarından biri olan hareketin lideri Hasan Sabbah'a ve onun faaliyetlerine odaklanıyor.  

Haşhaşiler ve Hasan Sabbah Şîa'nın İsmâîliyye koluna mensuptu ve "Batınilik" fikrini yayıyordu. Bu propagandayla kendine bağladıkları üyeleri haşhaşa(uyuşturucuya) alıştırarak itaat ettiriyordu.

Haşhaşilerin fikirlerine karşı büyük İslam alimi İmam-ı Gazali "Fedâ'ihu’l-Bâtıniyye" (Batıniliğin İçyüzü) adlı bir kitapla karşılık verdi. Onun bu küçük ama tesirli kitapçığı Haşhaşilerin propaganda argümanlarını çürütüyordu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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