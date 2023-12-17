Bakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan' çağrısı

17 Aralık 2023 19:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 19:41

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: NTV

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

"İSRAİL ÜZERİNDEKİ NÜFUZUNU KULLAN" ÇAĞRISI

Diplomatik kaynaklara göre; görüşmede İsrail-Filistin gerilimi de masaya yatırıldı. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Bakan Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının sonrasında, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrailin masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı.

İSVEÇ VE F-16 KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ

İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de fikir alışverişinde bulunulan konular arasında yer aldı.