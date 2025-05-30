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Bakan Göktaş açıkladı: Yetim ve öksüzlere konut yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Göktaş açıkladı: Yetim ve öksüzlere konut yapılacak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Göktaş, İstanbul'da başlatılan 'Kardeş Aile' projesi kapsamında ihtiyaç sahibin yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konutun inşa edileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Rams Türkiye arasında imzalanan "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü" hakkında bilgilendirme yaptı. 

Bakan Göktaş, "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü"nün imza töreninde yaptığı konuşmada, çok kıymetli bir çalışma için bir araya geldiklerini söyledi.

"YETİM VE ÖKSÜZLERE 167 KONUT"

İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Kardeş Aile" projesini başlattığını ve çok değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, kimseyi geride bırakmama anlayışı kapsamında gerçekten herkesin yanında olduğumuzun bir güzel örneğini de bu güzel çalışmayla, bu güzel projeyle hayata geçirmiş oluyoruz.

Bakan Göktaş açıkladı: Yetim ve öksüzlere konut yapılacak - 1. Resim

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla beraber Rams Türkiye'nin birlikte imzalayacağı protokolle, Valimizin himayelerinde, bu projede inşallah ihtiyaç sahibi özellikle yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek. Bu sosyal konutlarda da öksüz, yetim çocuklarımız aileleriyle beraber 'Kardeş Aile' projesi kapsamında himaye edilecekler." diye konuştu.

Vali Davut Gül ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki yetimlerle ilgili çalışma yaptıklarını anlattı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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