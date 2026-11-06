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Bakan Göktaş duyurdu! Sıfır Atık Kadın Elçileri aranıyor

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Bakan Göktaş duyurdu! Sıfır Atık Kadın Elçileri aranıyor
Başlık ResmiBakan Göktaş duyurdu! Sıfır Atık Kadın Elçileri aranıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, COP31 kapsamında 81 ilde görev alacak Sıfır Atık Kadın Elçileri için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 27 Kasım'a kadar yapılabilecek.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Kadın Elçileri projesi kapsamında 81 ilde görev alacak kadınlara çağrıda bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 yolculuğunda Sıfır Atık Kadın Elçilerini aradıklarını belirtti.

Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi" kapsamında yeşil dönüşümün öncüsü olacak kadınlarla çalışmayı hedeflediklerini aktaran Göktaş, mutfaktan, evden ve mahalleden başlayarak çevresinde değişime öncülük etmek isteyen tüm kadınları projeye davet etti.

Göktaş, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğin Sıfır Atık Kadın Elçileriyle birlikte inşa edileceğini ifade etti.

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BAŞVURULAR 27 KASIM'A KADAR

Projede yer almak isteyen kadınların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr adresine göndererek başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Sıfır Atık Kadın Elçileri için son başvuru tarihi 27 Kasım olarak açıklandı. Başvuru ilanına ilişkin detaylı bilgiye kadingirisimci.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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