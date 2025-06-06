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Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayram namazını burada kıldı ve Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Kütahya'da kıldı ve Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Güler'in ziyaretine ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'den dün gece dönen ve Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçikle beraber kıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ile Kuvvet Komutanları da yer aldı."

Paylaşımda, bayramlaşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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