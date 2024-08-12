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Bakan Güler'den Suriye ile normalleşme mesajı! Koşullar sağlanırsa bir araya geliriz

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Bakan Güler&#039;den Suriye ile normalleşme mesajı! Koşullar sağlanırsa bir araya geliriz

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Suriye normalleşme sürecine ilişkin "Uygun koşulların oluşması halinde bakanlar düzeyinde bir araya gelebiliriz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Suriye normalleşme sürecine ilişkin "Uygun koşulların oluşması halinde Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini" diye konuştu.

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TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?

Bakan Güler, Türkiye'nin normalleşme sonrası Suriye politikasına yönelik "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşülebilir" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE İLE 2011 ÖNCESİNE DÖNMELİYİZ"

Geçen ay, Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama gelmişti. Açıklamada, “Türkiye ile normalleşmek iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesine bağlı. Suriye, ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli. Bunun için samimi çabalar gösteren kardeş ve dost ülkelere de teşekkür ederiz” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD İLE F-16 MODERNİZASYONU ANLAŞMASI

Güler, Türkiye'nin ABD ile 70 adet F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri alımı konusunda vardığı anlaşmadan memnuniyet duyduğunu, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

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Güler "Son jet teslim edilene kadar projenin herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmasını umuyoruz" diyerek,  NATO müttefikinin yetkililerinin anlaşmanın ayrıntılarını hâlâ görüştüğünün altını çizdi. 

 

 

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