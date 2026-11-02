Bakan Kacır’dan sanayi ve teknoloji mesajları: İhracatta rekor, yerli projelerde yeni adımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayi katma değerinin son bir yılda yüzde 9,7 artarak 259 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yıllık ihracatta 283,7 milyar dolarla rekor kırıldığını belirten Kacır; Togg, yerli hidrojen motoru, hava savunma sistemleri ve uydu projelerindeki gelişmeleri paylaştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin sanayi üretimi, ihracat ve teknoloji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kacır, imalat sanayi katma değerinin son bir yılda yüzde 9,7 artışla 259 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

TEKNOLOJİLİ İHRACATIN PAYINDA ZİRVE

Yıllık ihracatta 283,7 milyar dolarla rekor kırıldığını belirten Kacır, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payının yüzde 44,2 ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktığını söyledi.

Ar-Ge yatırımlarındaki artışa da değinen Kacır, “Ar-Ge harcamalarımızın millî gelirimiz içindeki payını binde beş seviyesinden yüzde 1,55’e çıkardık. Özel sektör Ar-Ge harcamalarını 45 misli artışla 16,1 milyar dolara ulaştırdık.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

TOGG T6X İÇİN 2027 HEDEFİ

Togg’un yeni modeline ilişkin bilgi veren Kacır, T6X’in 2027 yılında üretime başlamasıyla markanın kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedeflediklerini açıkladı.

TÜRASAŞ DE10000 lokomotifi

YERLİ HİDROJEN MOTORU ÜRETİLDİ

Demiryolu teknolojilerindeki gelişmeleri aktaran Kacır, TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen 1.200 beygir gücündeki yerli motorla donatılan TÜRASAŞ DE10000 lokomotifinin ilk ihracatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kacır, sıfır emisyonlu millî lokomotifte kullanılacak 800 beygir gücündeki yerli hidrojen motorunun üretildiğini, yerli sinyalizasyon sistemlerinin kullanıldığı demiryolu ağının ise bin kilometreyi aştığını belirtti.

BOTAŞ’ın doğal gaz hatlarının güvenlik kontrollerinde kullanılmak üzere yerli bir robot geliştirildiğini de bildirdi.

Siper 2

SİPER-2 SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

“Savunma sanayisinde devrim yaptık.” diyen Kacır, Türkiye’nin 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunda, 100 binden fazla çalışanla büyük bir savunma sanayi gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Kacır, Çelik Kubbe kapsamında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2’nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlanacağını açıkladı.

Bakan Kacır’dan sanayi ve teknoloji mesajları: İhracatta rekor, yerli projelerde yeni adımlar

İMECE-2 VE İMECE-3 İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Yer gözlem uydu projelerinin takvimini de paylaşan Kacır, İMECE-2’nin 2027’de, İMECE-3’ün ise 2028’de uzaya gönderileceğini söyledi.

Kacır, bu uyduların geniş alanları görüntüleme ve aynı bölgeden sık aralıklarla veri toplama kabiliyetine sahip yer gözlem uydu takımının üyeleri olacağını belirtti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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