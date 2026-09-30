Bakan Kacır'dan TGRT Haber'e TEKNOFEST açıklaması: Bu ancak bir özgüven devrimi olarak görülebilir

Şanlıurfa’daki TEKNOFEST buluşmasını TGRT Haber'de değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1,6 milyondan fazla gencin başvurduğu organizasyonu küresel ölçekte eşsiz bir "özgüven devrimi" olarak niteledi. Havacılıkta KAAN, Kızılelma ve Bayraktar TB2 ile küresel dengelerin değiştiğini belirten Kacır, yerli uydu başarılarının ardından 2027'de Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Kacır, tüm bu projelerin zorlu coğrafyada tam bağımsız Türkiye idealinin teminatı olduğunu vurguladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST coşkusunu TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi. Şehre ve festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kacır, "Bütün Güneydoğu Anadolu bölgesi bugün burada buluştu. Yüz binler buraya aktı ve bu heyecanı paylaştı. Biz burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

2018'DEN BUGÜNE KIRILAN REKORLAR

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yola çıkılan ilk günleri anımsatan Kacır, festivalin yıllar içindeki büyüme ivmesine dikkat çekti. Türk milletinin bu ideale güçlü bir şekilde bağlandığını belirten Kacır, "2018'de bu yolculuğun ilk adımlarını attığımızda Türk milletinin ne kadar güçlü şekilde bu ideale, bu iddiaya sahip çıktığını büyük bir gururla müşahede etmiştik. Ve o günden bugüne nice rekorlar kırdık. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Adana'da TEKNOFEST'ler gerçekleştirdik. Her birinde yeni rekorlara imza attık." dedi.

SINIRLARI AŞAN TEKNOLOJİ COŞKUSU

TEKNOFEST'in sadece yurt içinde kalmayıp uluslararası alana da taşındığını vurgulayan Bakan Kacır, etkinliğin Şanlıurfa ayağının çok özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Kacır, "Bakü'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da TEKNOFEST'ler gerçekleştirdik. Şimdi Güneydoğu'dayız, Şanlıurfa'dayız. Burada olmak gerçekten bir başka." diyerek bölge halkının dinamizmine övgüde bulundu.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN TABLO

Festivalin ulaştığı devasa rakamları paylaşan Kacır, organizasyonun küresel arenada kıyas kabul etmez bir seviyeye geldiğinin altını çizdi. Bakan Kacır, "Bu yıl 62 yarışmamız var ve bu yarışmalara 760 binden fazla takımda 1 milyon 600 binden fazla genç katıldı. Bu yönüyle TEKNOFEST ne Amerika'da ne Çin'de ne Hindistan'da ne de Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir iş." sözleriyle ulaşılan tarihi katılım oranını duyurdu.

TÜRKİYE YÜZYILININ ÖZGÜVEN DEVRİMİ

TEKNOFEST'i yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda sosyolojik ve milli bir şuur uyanışı olarak tanımlayan Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ancak bir toplumsal seferberlik olarak adlandırılabilir, bu ancak bir dip dalga olarak tarif edilebilir, bu ancak bir özgüven devrimi olarak görülebilir. İnanıyorum ki milli teknoloji hamlesi Türkiye yüzyılının özgüven devriminin adı."

HARP PARADİGMALARINI DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİLER

Türk savunma sanayiinin gelişimine ve dünyadaki etkilerine de değinen Kacır, yerli projelerin ülkeye kattığı stratejik üstünlüğü anlattı. Bakan Kacır, "Her proje Türkiye'ye daha ileri tecrübe ve yetkinlik kazandırdı. Türkiye insansız hava araçlarında Bayraktar TB2 ile harp paradigmalarını değiştirdi. Sonrasında Akıncı geldi. Bayraktar TB3 geldi. Kızılelma geldi." diyerek havacılıkta kat edilen uzun yolu özetledi.

HAVADA ADIM ADIM ZİRVEYE YÜRÜYÜŞ

Milli muharip uçak ve helikopter projelerindeki son duruma da dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yerli sistemlerin gökyüzündeki artan gücünü vurguladı. Kacır, "Anka, Aksungur şimdi Anka 3 geldi. Hürkuş, Hürjet şimdi Kaan geldi. Atak'la başladık Gökbey şimdi Atak 2. Bütün bu alanlarda Türkiye adım adım zirveye yürüdü." diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya işaret etti.

UZAY VE UYDU SİSTEMLERİNDE TARİHİ BAŞARILAR

Sadece havacılıkta değil, uzay çalışmalarında da Türkiye'nin devler ligine adım attığını belirten Kacır, ülkenin tarihi hedeflerini paylaştı. Bakan Kacır, "Uzay uydu sistemlerinde, görüntüleme uydularında metre altı çözünürlük seviyesine İMECE'yle eriştik. Türksat 6A'yı yaptık, haberleşme uydusu yapabilen 11 ülkeden biri olduk. Şimdi ay aracımızı geliştirdik, ürettik. 2027'de inşallah aya erişen 9 ülkeden biri olacağız. Bütün bunlar Türk milletinin aydınlık yarınları için." şeklinde konuştu.

ATEŞ ÇEMBERİNDE TAM BAĞIMSIZLIK İDEALİ

Bulunulan bölgedeki jeopolitik risklere ve savunma sanayiindeki yerlileşmenin bir beka meselesi olduğuna dikkat çeken Kacır, atılan tüm adımların asıl amacını şu çarpıcı ifadelerle açıkladı:

"Türk milletinin bu zor coğrafyada, adeta ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada güçlü şekilde kendi ayaklarının üstünde, tam bağımsızlık idealinden taviz vermeksizin yoluna devam edebilmesi için."

Açıklamalarının finalini gençlere duyduğu derin güvenle yapan Bakan Kacır, TEKNOFEST'te yetişen neslin Türkiye'yi küresel arenada çok daha ileriye taşıyacağını belirterek sözlerini noktaladı:

"Bütün bunlar Türk gençliğinin yarınlara daha güçlü yürümesi için. Göreceksiniz buralardan, bu gençlerden dünya çapında bilim insanları çıkacak, mühendisler çıkacak, girişimciler çıkacak ve onlar bayrağı çok daha yükseklere taşıyacak."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Şanlıurfa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİŞanlıurfa

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