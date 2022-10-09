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Bakan Koca duyurdu; Hekimler isteğe bağlı hasta kabulüne başladı

Gündem  
2022-10-09 18:57:39 | Son Güncelleme : 2022-10-10 06:37:59

Bakan Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Beyaz Reform kapsamında hekimler mesai saatleri dışında hasta kabulüne başladı.

Bakan Koca duyurdu; Hekimler isteğe bağlı hasta kabulüne başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu. Bakan Koca, mesai saatleri sonrasında hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını açıkladı.

HEKİMLER MESAİ SAATLERİ SONRASI DA HASTA ALABİLECEK

Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı." bilgisine yer verdi.

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