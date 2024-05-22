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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş down sendromlu Erhan Gürses ile buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ak Parti, Ankara, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Down sendromlu Erhan Gürses, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı çay içmeye davet etti. Bakan Göktaş, Erhan Gürses'i kırmayarak Sincan AK Parti İlçe Başkanlığında bir araya geldi.

Başkentte yaşayan Gürses, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile mart ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı çok sevdiğini ve ziyaretinden memnun olacağını söyledi.
 
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş down sendromlu Erhan Gürses ile buluştu - 1. Resim
 
Çam da bu görüşmeye ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümüz söz dedik, elçiye zeval olmaz. Bakanım, Erhan sizi Sincan'a, evine çay içmeye bekliyor." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Göktaş, bu paylaşıma "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah. Seninle edecek güzel bir muhabbetimiz olduğuna eminim. Hep dediğimiz gibi kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez." şeklinde cevap verdi.
 
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş down sendromlu Erhan Gürses ile buluştu - 2. Resim
 
Göktaş, verdiği sözü tutarak Gürses ile Sincan AK Parti İlçe Başkanlığında bir araya geldi ve ziyarete ilişkin videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Bakan Göktaş, paylaşımında "Bu özel davete icabet etmemek olmaz dedik ve bugün Erhan ile buluştuk. Çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Erhan'ın hayallerini dinledik ve onlara ortak olduk. Sincan'a yolumuz düştüğünde uğrayacak bir kapımız daha var artık." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş down sendromlu Erhan Gürses ile buluştu - 3. Resim
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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