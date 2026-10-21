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Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret! Nedeni belli oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Tekin, ziyaretin nedenini açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu 18 Kasım'da yapılacak kızının nikahına davet ettiğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu belirtti. Tekin, 18 Kasım'da yapılacak kızının nikahına Kılıçdaroğlu'nu davet etmek için CHP Genel Merkezi'ne geldiğini ifade etti.

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SİYASİ KONULAR GÜNDEME GELMEDİ

Görüşmede siyasi konuların gündeme gelmediğini vurgulayan Tekin, ailevi ve özel konular üzerine konuştuklarını belirtti. Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kızına mutluluk dilediğini, kendilerinin de nikah töreninde Kılıçdaroğlu'nu görmekten mutluluk duyacaklarını ilettiklerini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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