18 milyon öğrenci için tatil zili çaldı. Karne dağıtımından sonra velilere seslenen Bakan Tekin, “Şunu yapın, bunu yapın demek yerine, çocuklarınızla birlikte vakit geçirin” tavsiyesinde bulundu.

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velilerin aylardır yoğun ders ve sınav temposuyla sürdürdüğü 2025-2026 eğitim-öğretim yılı maratonu sona erdi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Karne dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarınıza davranışınızla örnek olun

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Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolay değil; 180 gün, 36 hafta boyunca her şeyi bir kenara bırakıp çocuklarımızla birlikte olmak, onların gelişimine katkı sunmak için fedakârlık yapıyorlar. Tatili fazlasıyla hak ettiler.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarınıza davranışınızla örnek olun

Velilerimizden istirhamım, çocuklarına sadece sözle tavsiyelerde bulunmaları değil, davranışlarıyla da onlara örnek olmalarıdır. ‘Şunu yapın, bunu yapın’ demek yerine, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmelerini ve çeşitli etkinlikleri beraber yapmalarını öneriyorum.

Hem LGS’de hem de YKS’de bir kez daha gördük ki, kademeler arası geçiş sınavları artık büyük ölçüde Türkçe okuduğunu anlama becerisine odaklanıyor. Bu nedenle yaz tatilinde çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını ve bu alışkanlığı geliştirmelerini tavsiye ediyorum.

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