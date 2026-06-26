En acı karne günü! Okul saldırısında ölen öğrencilerin son kareleri yürek sızlattı
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrencinin ailelerinin paylaştıkları karne fotoğrafları yürekleri dağladı. Öğrencilerin son karneleri ile verdikleri kareler, bir kez daha duygulandırdı.
- Saldırıda 9 öğrenci ölmüştür.
- Hayatını kaybeden öğrencilerin son karne ve başarı belgeleri aileleri tarafından paylaşılmıştır.
- Saldırı 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelmiştir.
- Saldırıyı okulun 14 yaşındaki erkek öğrencisi İsa Aras Mersinli gerçekleştirmiştir.
- Saldırıda 1 öğretmen, 11 öğrenci (saldırgan dahil) ölmüş, 13 kişi yaralanmıştır.
- Saldırganın polis başmüfettişi olan babası ve annesi, silah temini ve ihmal süreçleriyle bağlantılı olarak tutuklanmıştır.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrencinin aldıkları son karne ve başarı belgeleri yürekleri dağladı. Evlatlarını kaybeden aileler tarafından paylaşılan fotoğraflar, bir kez daha duygusal anlar yaşattı. Miniklerden geriye gülümseyerek objektife verdiği pozlar kaldı.
EN ACI KARNE GÜNÜ
Korkunç saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç ve Yusuf Tarık Gül için aileleri çocuklarının aldıkları son karne fotoğraflarını paylaştı.
YÜREKLER BİR KEZ DAHA YANDI
Çocukların kiminin teşekkür, kiminin takdir belgesiyle objektife gülümserken verdiği pozlar, görenlerin yüreğini sızlattı. Acılı ailelerin evlatlarının son yarıyıldaki mutluluğunu gösteren fotoğraflara, çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.
NE OLMUŞTU?
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda okulun 14 yaşındaki erkek öğrencisi İsa Aras Mersinli silahlı bir saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda biri öğretmen, 11'i öğrenci (saldırgan dahil) olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişin de yaralandı. İlk raporlarda saldırganın intihar ettiği öne sürülse de otopsi raporu failin okuldaki kargaşa sırasında sağ bacağından bıçaklanarak öldürüldüğünü ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, İsa Aras Mersinli'nin polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli ve ardından annesi, silahların temini ve ihmal süreçleriyle bağlantılı olarak tutuklandı.