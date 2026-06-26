Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrencinin ailelerinin paylaştıkları karne fotoğrafları yürekleri dağladı. Öğrencilerin son karneleri ile verdikleri kareler, bir kez daha duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrencinin aldıkları son karne ve başarı belgeleri yürekleri dağladı. Evlatlarını kaybeden aileler tarafından paylaşılan fotoğraflar, bir kez daha duygusal anlar yaşattı. Miniklerden geriye gülümseyerek objektife verdiği pozlar kaldı.

En acı karne günü! Okul saldırısında ölen öğrencilerin son kareleri yürek sızlattı

EN ACI KARNE GÜNÜ

Korkunç saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç ve Yusuf Tarık Gül için aileleri çocuklarının aldıkları son karne fotoğraflarını paylaştı.

En acı karne günü! Okul saldırısında ölen öğrencilerin son kareleri yürek sızlattı

YÜREKLER BİR KEZ DAHA YANDI

Çocukların kiminin teşekkür, kiminin takdir belgesiyle objektife gülümserken verdiği pozlar, görenlerin yüreğini sızlattı. Acılı ailelerin evlatlarının son yarıyıldaki mutluluğunu gösteren fotoğraflara, çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

En acı karne günü! Okul saldırısında ölen öğrencilerin son kareleri yürek sızlattı

NE OLMUŞTU?

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda okulun 14 yaşındaki erkek öğrencisi İsa Aras Mersinli silahlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda biri öğretmen, 11'i öğrenci (saldırgan dahil) olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişin de yaralandı. İlk raporlarda saldırganın intihar ettiği öne sürülse de otopsi raporu failin okuldaki kargaşa sırasında sağ bacağından bıçaklanarak öldürüldüğünü ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, İsa Aras Mersinli'nin polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli ve ardından annesi, silahların temini ve ihmal süreçleriyle bağlantılı olarak tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası