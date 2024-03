Bakan Tunç'tan "Eros" açıklaması: Verilen ceza bugüne kadar verilen en yüksek cezadır

Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kedi Eros'ı öldüren şahsa verilen cezayla ilgili "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır." dedi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitede, 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında İbrahim Keloğlan, asansörde karşılaştığı Eros adlı kediyi tekmeleyerek katletmiş, güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında açılan davanın ilk duruşmasında "iyi hal indirimi" alarak serbest bırakılmıştı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Keloğlan'ın yargılanacağı ikinci duruşma ise bugün İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü. İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Keloğlan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

"BUGÜNE KADAR VERİLEN EN BÜYÜK CEZA"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir’de #Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay #hapiscezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır.

Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

ERDOĞAN: NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?

Bakan Tunç daha önce de Erdoğan'ın konuyla ilgili kendisini aradığını söylemişti: "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor."