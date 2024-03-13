AK Parti'den Eros'un katiline verilen cezaya ilk yorum

İstanbul'da kedi Eros'u canice öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Verilen ceza ile Türk yargısı, hayvanlara yapılan zulmü, işkenceleri sona erdirmek açısından önemli bir işlevi olacağını düşündüğümüz Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında önemli bir adım atmıştır." dedi.

Başakşehir'de sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada, savunmasını yapan sanık Keloğlan, "Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküşten dolayı öfke ve cinnet anıyla tamamen kendimi kaybettim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım." dedi.

Her fırsatta mama alıp kedi ve köpekleri beslediğini ifade eden Keloğlan, "Onlarla vakit geçirmek bana terapi gibi geldi. Bunlarla yetinmeyip hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapacağım. psikolojik destek göreceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK HALDEYİM"

Keloğlan, olayın bazı kişilerce yanlış lanse ettirildiğini savunarak, "İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Şu an burada alacağım hiçbir cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Beni tek başıma bıraktılar. Şu ana kadar söylediğim her şey kanıtlı ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi: "İstanbul’da Eros isimli bir kedinin hunharca öldürülmesi sebebiyle yürütülen kamu davasında yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Verilen ceza ile Türk yargısı, hayvanlara yapılan zulmü, işkenceleri sona erdirmek açısından önemli bir işlevi olacağını düşündüğümüz Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında önemli bir adım atmıştır.

Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasına karşı alınması gereken tedbirlere önem verdiğimiz gibi, hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi sürdürmeye de devam edeceğiz. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik; göstermeyeceğiz. Yaşam hakkı tüm canlılar için kutsaldır… Tüm canlıların yaşam hakkının korunması en yüksek ahlaki değerdir."

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Keloğlan'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianameyi kabul eden mahkeme, yargılama sonunda sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.