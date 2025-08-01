Rusya'dan ABD'nin nükleer adımına cevap: Trump’ın 2 denizaltısı biraz yüzsün

Rusya Devlet Duması üyesi ve Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkilerden Sorumlu Komitesi birinci Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatsky, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denizaltı talimatına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili, "Amerikan denizaltıları, uzun süredir kontrol altında" dedi.

Rusya Devlet Duması üyesi ve Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkilerden Sorumlu Komitesi birinci Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatsky, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yaptığı "Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" açıklamasına cevap verdi.

Milletvekili Vodolatsky Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Dünya okyanuslarında Amerikan denizaltılarından çok daha fazla sayıda Rus nükleer denizaltısı bulunuyor. O yüzden, bırakın Trump’ın 2 denizaltısı biraz yüzsün. Onlar, uzun süredir kontrol altında. ABD liderinin denizaltılarla ilgili açıklamasına Rusya'nın cevap vermesine gerek yok. Bizden bir cevap gelmeyecek, çünkü Donald Trump’ın kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Son birkaç ay gösterdi ki, o görüşünü her gün değiştiriyor" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan bugün yaptığı açıklamada, "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, bu aptalca ve tahrik edici sözlerin sadece sözden ibaret olmaması ihtimaline karşı, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim. Sözler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir; umarım bu, o durumlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.