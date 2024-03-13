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Haberler > Haberler > Kedi Eros davasında sanık İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı

Kedi Eros davasında sanık İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kedi Eros davasında sanık İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, dava da son durum ne soruları araştırılıyor. Kedi Eros davasında ikinci duruşmada Cumhuriyet Savcısı tutuklama talebinde bulundu. Ardından Mahkeme iyi hal indirimi uygulanan İbrahim Keloğlan'ı yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bıraktı. Detaylar haberimizde...

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı? sorusu gündeme geldi. Kedi Eros davasındaki duruşmada mahkeme yurt dışı serbest yasağı uygulayarak serbest bıraktı. İşte detaylar…

İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI? 

İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek vahşice öldürülen kedi Eros'u davası bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görüldü. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indiriminin uygulandığı Keloğlan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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