Kedi Eros davasında sanık İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 14:53 - Güncelleme: 13 Mart 2024 15:00 - Güncelleme:

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İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, dava da son durum ne soruları araştırılıyor. Kedi Eros davasında ikinci duruşmada Cumhuriyet Savcısı tutuklama talebinde bulundu. Ardından Mahkeme iyi hal indirimi uygulanan İbrahim Keloğlan'ı yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bıraktı. Detaylar haberimizde...