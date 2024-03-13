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Haberler > Gündem > Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca canına kıydı

Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca canına kıydı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca canına kıydı
Emrah Yüce, Polis Operasyonu, Intihar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs, polisi karşısında görünce tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

İhsaniye Mahallesi Tahvili Mehmet Paşa Caddesi'nde sabah saatlerinde polis ekipleri, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Emrah Yüce'nin (30) evine gitti.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Emrah Yüce kapıyı polis ekiplerine açmadı. Bunun üzerine ekipler tarafından çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla Yüce'nin evinin kapısı açıldı. Polis ekiplerini karşısında gören Emrah Yüce, tabancayla kafasına ateş ederek hayatına son verdi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Emrah Yüce'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Emrah Yüce'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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