Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca canına kıydı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bolu'da hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs, polisi karşısında görünce tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.
İhsaniye Mahallesi Tahvili Mehmet Paşa Caddesi'nde sabah saatlerinde polis ekipleri, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Emrah Yüce'nin (30) evine gitti.
BAŞINA ATEŞ ETTİ
Emrah Yüce kapıyı polis ekiplerine açmadı. Bunun üzerine ekipler tarafından çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla Yüce'nin evinin kapısı açıldı. Polis ekiplerini karşısında gören Emrah Yüce, tabancayla kafasına ateş ederek hayatına son verdi.
BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ
Emrah Yüce'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Emrah Yüce'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı