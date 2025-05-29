Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Uraloğlu açıkladı! Avcılar gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı

Bakan Uraloğlu açıkladı! Avcılar gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde gişe adalarını ve kanopileri kaldırdıklarını belirten Uraloğlu, vatandaşların artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebildiğini dile getirdi. Avcılar gişelerinde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını ve 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Avcılar gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı - 1. Resim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR YENİ NOKTALAR DEVREDE OLACAK

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar’dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsviçre'de büyük buzul düştü! Bir köy yok oldu, tahliyeler başladıTürkşeker kura canlı yayınlanıyor mu, nereden izlenir? Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den çok net terör örgütü SDG mesajı: Aksamalar olsa dahi sonuç değişmeyecek - GündemMSB'den SDG mesajı: Sonuç değişmeyecek!Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! MEB, "hayal sınıflara" adeta savaş açtı - GündemMEB, "hayal sınıflara" adeta savaş açtıCumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişilik ekip kurmuştu! Anayasa komisyonunun toplanacağı tarih belli oldu - GündemYeni anayasa çalışmaları için ilk tarih belli olduVize almak isteyenler dertli! Randevular karaborsaya düştü... Aracılar 3 bin euro istiyor - GündemRandevu için 132 bin TL isteyen bile var!İstanbul'un fethi için yürüyeceklerdi! İBB'nin afiş ve sloganı tepki topladı - GündemİBB'nin afiş ve sloganı tepki topladıHazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! 5 ilde arsa satılacak, aralarında Muğla ve Ankara da var: İşte detaylar... - Gündem5 ilde arsa satılacak, aralarında Muğla ve Ankara da var
Sonraki Haber Yükleniyor...