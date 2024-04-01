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Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 22 mağara teröristlerin başına yıkıldı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 22 mağara teröristlerin başına yıkıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLENLER

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"19 adet Roketatar Mühimmatı,
16 adet Roketatar Sevk Fişeği, 
10 adet El Bombası,
444 adet çeşitli çap ve ebatlarda Mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

9 AYDA 667 MAĞARA İMHA EDİLDİ

1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arTasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR” ve “BOZDOĞAN” operasyonlarında toplam;
667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.
Bombalı eylemler için hazırlanan:
1 Ton 662 Kg amonyum nitrat patlayıcı,
77 adet plastik patlayıcı C4
180 adet mayın, EYP
Saldırı için hazırlanan :
80.398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek,
10.644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı)
1.030 adet el bombası, 
36 adet Roketatar, Havan, Bombatar, Uçaksavar, Lav Silahı
340 adet uzun namlulu silah,
198 adet tabanca ve
163 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, 1.445 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-19” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen BOZDOĞAN-19 operasyonu sonucunda;
19 adet ROKETATAR MÜHİMMATI,
16 adet ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ, 
RPD MAKİNELİ TÜFEK, 
10 adet EL BOMBASI, 
EYP, 
105 adet pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan)
3 adet fünye, (EYP hazırlamak üzere kullanılan) 
AK-47 Piyade Tüfeği, 
5 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 
444 adet mühimmat [1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm,(425 adet 7,62 mm], 
4 adet tüp, 
2 adet akü, 
84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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