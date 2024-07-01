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Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 67 kişi gözaltında!

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Kayseri, Suriye, Güvenlik Güçleri, Haber

Gündem Haberleri

Bakan Ali Yerlikaya, Kayseri'deki gerilime ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen gerginlik sonrasında yaşananlar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi. 

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 67 kişi gözaltında! - 1. Resim

67 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suriyeli uyruklu şahısların evlerine ve iş yerlerine zarar verildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır." şeklinde paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 67 kişi gözaltında! - 2. Resim

"YÜCE TÜRK ADALETİ SUÇLULARA HAK ETTİKLERİ CEZALARI VERMEKTEDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki gerginlik sonrasında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 67 kişi gözaltında! - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
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