Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı'nda anlamlı ziyaret! 2019'da şehit düşen Fikret Dinçer'in ailesi ile görüştü

29 Eylül 2019 tarihinde, Kuzey Irak Hakurk Bölgesinde Zilok Tepe Üs Bölgesine intikal halinde bulunan konvoyun geçişi esnasında EYP’nin patlaması sonucu Şehit olan Top. Tğm. Fikret Dinçer, namazgahta kılınan ikindi ve cenaze namazına müteakiben Konya Şehitliğine törenle defnedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki baba ocağını ziyaret ettik, şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik. Dualarımız şehidimiz içindi, kahraman şehidimiz Fikret Dinçer, Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.