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Bakanlık affetmedi! İSKİ'ye 3 milyon lira ceza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık affetmedi! İSKİ&#039;ye 3 milyon lira ceza
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlendi.

Bunun üzerine Bakanlık tarafından İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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