Bakanlıktan 'İsrail ile silah ticareti' iddialarına jet yalanlama

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 19:26 - Güncelleme: 26 Mart 2024 19:30 - Güncelleme:

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Türkiye'nin İsrail ile silah ticareti yaptığına dair iddiaları içeren haberler Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada haberlerin 'manipülasyon amaçlı' olduğuna dikkat çekildi.