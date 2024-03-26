Bakanlıktan 'İsrail ile silah ticareti' iddialarına jet yalanlama
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin İsrail ile silah ticareti yaptığına dair iddiaları içeren haberler Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada haberlerin 'manipülasyon amaçlı' olduğuna dikkat çekildi.
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti yapıldığına dair iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. İddiaların yalanlandığı açıklamada, "Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Bakanlığın açıklaması şöyle: