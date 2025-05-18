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Balık tezgahları şenlendi! İşte mezgit, istavrit ve levreğin fiyatı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'da balık tezgahları mezgit ve istavrit ile doldu taştı. Kilosu 150 lira ile 200 lira arasında değişen balıklara ise talep oldukça fazla.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan  balıkçı tezgahlarında, levrek ve çipuranın kilogramı 350, barbun, alabalık ve istavritin 200, mezgit, somon ve kefalin 150, isparozun ise 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Murat Belen balık çeşitliliğinin fazla, miktarının ise az olduğunu söyledi.

Balık tezgahları şenlendi! İşte mezgit, istavrit ve levreğin fiyatı - 1. Resim

İSTAVRİT VE MEZGİT TEZGAHLARI ŞENLENDİRDİ

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'e kadar balık miktarının bu şekilde olabileceğini dile getiren Belen, şöyle devam etti:

Balık tezgahları şenlendi! İşte mezgit, istavrit ve levreğin fiyatı - 2. Resim

"Şu anda en çok satılan istavrit ve mezgit. İstavritin kilosu 200, mezgit 150. Peşinden alabalık gelir ve kilosu 200 lira. En çok satılan ve fiyatları uygun olduğu için vatandaşların tercih ettiği balıklar. Diğer balıklar çipura, levrek ve somon da satılıyor ama istavrit ile mezgit kadar değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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