Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balık tutmaya gittiği nehirde taşa eli sıkışan adam boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci olay Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşandı. 3 çocuk babası 39 yaşındaki Yusuf Tunca, balık tutmak için girdiği derede can verdi.
Karalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 çocuk babası 39 yaşındaki Yusuf Tunca, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Burada eliyle balık tuttuğu esnada taşa sıkışan Tunca, yaklaşık 40 santimetre suda boğularak hayatını kaybetti.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında Tunca’nın cenazesini hastane morguna sevk etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı