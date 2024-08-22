Balık tutmaya giden 8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesi yıkıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da 8 yaşındaki çocuk balık tutmak için gittiği Aras Nehri’ne girdi. Kısa sürede girdaba kapılan küçük çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammet Ünlü (8) köyün yakınlarında bulunan Aras Nehri’ne balık tutmaya gitti.
GİRDABA KATILDI
Balık tutmak için nehre giren çocuk bir anda suda oluşan girdaba kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet’i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurbağa adamları Muhammet Ünlü aramaya başladı.
AİLESİ KAHROLDU
Aras Nehri’nde dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Küçük Muhammet’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçük çocuğun ailesi kahroldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı