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Balık tutmaya giden 8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesi yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balık tutmaya giden 8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesi yıkıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da 8 yaşındaki çocuk balık tutmak için gittiği Aras Nehri’ne girdi. Kısa sürede girdaba kapılan küçük çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammet Ünlü (8) köyün yakınlarında bulunan Aras Nehri’ne balık tutmaya gitti.

GİRDABA KATILDI

Balık tutmak için nehre giren çocuk bir anda suda oluşan girdaba kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet’i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurbağa adamları Muhammet Ünlü aramaya başladı.

Balık tutmaya giden 8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesi yıkıldı - 1. Resim

AİLESİ KAHROLDU

Aras Nehri’nde dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Küçük Muhammet’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçük çocuğun ailesi kahroldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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