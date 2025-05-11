Balıklıgöl'de skandal görüntü! İyi Parti lideri Dervişoğlu makam aracıyla kutsal mekana girdi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa ziyaretinde skandal görüntülere imza attı. Dervişoğlu, sadece yayaların girebildiği Balıklıgöl'e aracıyla girdi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Şanlıurfa'ya giden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tepki çekti.

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

KORUMALAR DA ARACIYLA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi.

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Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.