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Banyoda gizlice doğurduğu bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Banyoda gizlice doğurduğu bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine atan kadın hakkında mahkeme kararını verdi. Hamilelik sürecini ailesinden gizleyerek banyoda doğum yaptığı ortaya çıkan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hamile olduğunu herkesten gizleyen kadın, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra bununla da yetinmedi, bebeğini çöpe attı. Ama yaptıkları yanına kar kalmadı.

POŞETİN İÇİNDEN BEBEK ÇIKTI

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre çöp atan bir vatandaş sesler duyması üzerine konteynerin içine baktığında poşetin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

EKİPLER ANNESİNİ BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni doğan bebeği çöp konteynerine bırakan kişinin anne Y.F.Ş. olduğu belirlendi. 

BANYODA DOĞURDU, ÇÖPE ATTI

Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı öğrenildi.

MAHKEME KADINI TUTUKLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.F.Ş., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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