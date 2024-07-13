Rusya ve Kuzey Kore'den ABD'ye "Dünya Savaşı" mesajı: Kurbanlar Avrupa başkentleri olur

NATO'nun Liderler Zirvesi'nde açıkladığı sonuç bildirgesinde Rusya'yı açıktan hedef alması, gerilimi artırdı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bildirgeye tepki göstererek, "NATO'nun bu küreselleşme stratejisi Dünya çapında bir savaşı tetikleyecek" açıklamasında bulundu. Öte yandan Kremlin, ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planına, "ABD füzelerini durdururuz, ancak potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dünya olası bir büyük savaş riskiyle karşı karşıya. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın her geçen gün yayılma riski konuşulurken, NATO'nun Rusya'nın aleyhine yayımladığı sonuç bildirgesi gerilimi iyice tırmandırdı.

Öte yandan İsrail'in Gazze saldırıları ve Lübnan'la olan gerilim Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararı alması, Rusya tarafından "soğuk savaş" şeklinde değerlendirildi.

KREMLİN'DEN AÇIK TEHDİT!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, “Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi.

Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak” ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE NATO'YU KINADI!

Kuzey Kore, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan bir aktör" olarak yer aldığı 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesini kınadı.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden NATO sonuç bildirgesine ilişkin açıklama yapıldı.

"YASA DIŞI BELGE" DENİLDİ

Kuzey Kore'nin adının "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan bir aktör" olarak geçtiği bildirgenin kınandığı belirtilen açıklamada, "Bağımsız egemen devletlerin meşru haklarını ihlal eden yasa dışı bir belge olan bildirgeyi reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bildirgenin "yeni bir soğuk savaş ve çatışmayı kışkırttığı" savunulan açıklamada, "Mevcut durum, ABD'nin uluslararası barış ve istikrara meydan okuyarak askeri bloku genişletme girişimini engellemek için karşı eylem gerektirmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR SAVAŞI TETİKLEYECEK"

10 Temmuz'da yayınlanan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin isimleri zikredilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamanın devamında, "ABD ve NATO dünya barışına yönelik en ciddi tehdittir. Asya'daki genişleme girişimlerini püskürtmek için yeni bir güç kullanacağız. NATO'nun bu küreselleşme stratejisi Dünya çapında bir savaşı tetikleyecek" denildi.