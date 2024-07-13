Heyelan faciası, otomobil dereye uçtu! Anne öldü, kızı kayıp

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2024 23:02 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 23:15 - Güncelleme:

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Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan faciaya yol açtı. Otomobilin heyelan dolayısıyla dereye sürüklenmesi sonucu bir anne öldü, kızı da sulara kapılarak kayboldu.