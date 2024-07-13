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Heyelan faciası, otomobil dereye uçtu! Anne öldü, kızı kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan faciaya yol açtı. Otomobilin heyelan dolayısıyla dereye sürüklenmesi sonucu bir anne öldü, kızı da sulara kapılarak kayboldu.

Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen heyelanla birlikte facia yaşandı.

OTOMOBİL DEREYE SÜRÜKLENDİ

Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken, araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü.

ANNENİN CESEDİ BULUNDU, KIZI KAYIP

Dere yatağında itfaiye ekiplerince yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta göl yatağında bulunurken, 10 aylık olduğu belirtilen kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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