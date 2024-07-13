Bakan Tunç, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hakkında konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayınlarda 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yaşananları anlattı. ABD ve Avrupa ülkelerinin FETÖ'ye ilişkin iade taleplerini sonuçsuz bıraktığını belirten Bakan Tunç, "Gerek ABD gerek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yanında yer almadı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayınlarda 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Önce TRT Haber ve ardından da A Haber'e konuşan Bakan Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi hakkında şu ifadelere yer verdi:

ALİYE İZZETBEGOVİÇ'İ HATIRLATTI

"Önceki gün Bosna Hersek'te bulundum. Srebrenitsa'da 29 yıl önce katledilen şehitlerin 14 tanesinin kimlikleri tespit edildi ve bizde onların cenaze namazlarını kıldık defnettik.

78 şehidin de kemikleri bulundu DNA' testi ile tespit edildi ve eski mezarlar açılarak kemikleri defnedildi. Tabi oradan Aliye İzzetbegoviç'in bir sözü akla geliyor 'unutmayınız, unutursanız soykırım tekrarlanır' diyor.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Darbeleri de unutmamak lazım aslında milletimiz unutmadı ama vesayetçi anlayış unutturdu. O gün ki medya düzeni, vesayetçi kurumlar sayesinde ve tekrarlandı 10 yılda bir darbeler ve muhtıralar.

15 Temmuz hain kalkışması darbecilerin yenilgisi ile sonuçlandı. Darbeleri unutmayacağız bir kez daha tekrarlanmaması için.

GÜLEN'İN İADE TALEBİ CEVAPSIZ BIRAKILDI

115 ülkeye biz dünya genelinde iade taleplerimiz oldu. Başta FETÖ elebaşısıyla ilgili iade talebimize maalesef ABD cevap vermedi. NATO'da müttefik olduğumuz ülkeler bir açıklama bile yapamadılar.

Bugüne kadar 7 iade talebimiz var bizim 27 ayrı suçtan. Gerek ABD gerek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yanında yer almadı.

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"181 ÜLKEDEN 28 ÜLKE KABUL ETTİ"

Siz ifadesini alın biz burada yargılamasını sonuçlandıralım dediğimiz dosyalar var. o konuda da 181 ülkeden 28 ülke kabul etti.

Yani FETÖ elebaşı ve örgüt üyelerinin iade süreci hala devam ediyor."